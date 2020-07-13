Американская актриса Келли Престон, жена голливудской звезды Джона Траволты, умерла в возрасте 57 лет. Об этом сообщил ее супруг в Instagram.

Причиной смерти стал рак груди. Престон боролась с онкологическим заболеванием в течение двух лет.

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"С тяжелым сердцем я сообщаю, что моя прекрасная жена Келли умерла после двухлетней борьбы с раком груди. Она отважно боролась за свою жизнь, получая любовь и поддержку отовсюду. Моя семья и я будем вечно благодарны врачам и медсестрам, и всем медицинским центрам, которые нам помогали", - написал 66-летний Траволта в соцсети.

Престон снялась в таких фильмах, как "Нечего терять", "Джерри Магуайер", "Близнецы", "Беги" и "Смертный приговор".

Актриса вышла замуж за Джона Траволту в 1991 году, а познакомились они двумя годами ранее на съемках комедии "Эксперты". В браке с актером у них родились три ребенка: 20-летняя дочь Элла и девятилетний Бенджамин, еще один сын Джетт умер в январе 2009-го в возрасте 16 лет.

Ранее сообщалось, что внук Элвиса Пресли застрелился.