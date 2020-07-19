"Машина смерти": сломанный аттракцион остановился во время движения (видео) [ Редактировать ]
В России люди на сломанном аттракционе провисели вниз головой почти 10 минут. Карусель заклинило в момент, когда посетители были вниз головой. Видео с инцидентом опубликовал канал Синяя кружка на YouTube. Об этом сообщает "НВ".
Сотрудникам парка понадобилось восемь минут, чтобы вернуть людей на землю.
Напомним, ранее мы сообщали, как разъяренный медведь избил мужчину до полусмерти.
Читайте также, женщина хотела выйти замуж за самолет.
по теме
У Китаї та Монголії зафіксували нові спалахи бубонної чуми: що загрожує світу
Нові спалахи бубонної чуми зафіксували у Китаї та Монголії. Це спричинило чергову хвилю панічних настроїв в інтернеті. Пишуть про смертельну небезпеку для всього світу та ще одну жахливу пандемію
Разъяренный медведь избил американца до полусмерти (фото)
Дикий зверь нанес американцу глубокие шрамы на лице, шее, ухе, спине
Пожар в Нантском соборе погасили
Пожарным удалось ликвидировать огонь во вспыхнувшем французском соборе
В Одессе не смогли поднять затонувший танкер: названы причины
Было несколько попыток поднять затонувший танкер