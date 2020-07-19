В России люди на сломанном аттракционе провисели вниз головой почти 10 минут. Карусель заклинило в момент, когда посетители были вниз головой. Видео с инцидентом опубликовал канал Синяя кружка на YouTube. Об этом сообщает "НВ".

Сотрудникам парка понадобилось восемь минут, чтобы вернуть людей на землю.

Напомним, ранее мы сообщали, как разъяренный медведь избил мужчину до полусмерти.

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