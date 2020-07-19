А на Чернігівщині в розпалі битва за врожай. Майже місяць там триває конфлікт на одному з аграрних підприємств. Після спроби поставити свою людину на чолі державного підприємства рейдери блокують роботу на полях.

Через це сотні місцевих жителів ризикують залишитися без заробітку. А тонни зерна можуть просто зіпсуватися. Хто правий і на чиєму боці місцева поліція, розкажуть мої колеги.

Це наша прилуцька поліція, вона їх слухає, рейдерів, у нас врожай сиплеться, ми не встигаєм його вбірать.

200 гектарів землі. І майже мільйон втрачених гривень. Робітники Державного підприємства "Ільківці" в Чернігівській області четвертий день поспіль проводять у полі. Проте не працюють, а відстоюють право на роботу.

Іван, тракторист:

Ми отстаюєм своє, як ми тут проробили. Прийшли на готове убірать, вони ж тута не сіяли, ми сіяли і хочем і убрать, це наше все, не їхнє.

Валентина, робітниця:

В нас зерно стоїть на тих полях, машини ще, зараз воно постоїть пару днів і воно згорить і ми його викинемо.

Конфлікт почався першого липня, коли керівництво підприємства начебто змінилося.

Анна Кравченко, директорка ДП ДГ "Ільківці":

Заступник Лещенко Инна Николаевна пришла ко мне как к директору и на телефоне показала приказ от Нацакадемии наук о том, что меня отстраняют от этой должности и назначают ее.

Та директорка Анна Кравченко рішення академії оскаржила в суді.

Віктор Карпенко, адвокат:

Ось ухвала Деснянського районного суду від шостого липня, де зупинено дію наказу Нацакадемії про відсторонення від виконання обов'язків.

Анна Кравченко, директорка ДП ДГ "Ільківці":

Мы приехали на следующее утро на поле, там стояла машина "Беркута", так как техника находилась на поле, другая техника заехать не смогла мы вынуждены были обработать наши поля, тогда мы еще просто не знали, что нам не дадут его вывезти. И сегодня наши два перегрузчика, комбайна, машины они все заблокированы полицией.

Є рішення суду про те, що збиранням урожаю має займатися старе керівництво і зберігати його в елеваторах до наступного рішення суду. Проте близько тижня представники так званої нової директорки блокують роботи фізично. Місцева поліція фактично стала на їхній бік.

Коментувати на камеру свої дії правоохоронці відмовляються.

Ми не уповноважені, ето раз. І не володіємо інформацією.

Комбайнери, які перешкоджають збору врожаю, говорити з нами теж не захотіли. А працівники обіцяють - не підуть із поля, доки не зберуть урожай, який самі й посіяли.