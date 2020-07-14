Разъяренный медведь избил американца до полусмерти (фото) [ Редактировать ]
Медведь забрался в дом, стоявший в лесной чаще, и начал хозяйничать на кухне. Хозяин пытался выманить незваного гостя. В итоге мужчина отделался медвежьей оплеухой и попал в больницу, а дикий зверь убежал. Об этом сообщает ABC News, передает "Корреспондент".
фото: abcnews.go.com
Житель американского штата Колорадо Дейв Черноски на собственной кухне обнаружил огромного медведя. После встречи с хищником у мужчины остались глубокие шрамы на лице, шее, ухе, спине.
54-летний американец рассказал, что его дом стоит на опушке в окружении леса. Он проснулся рано утром от странных звуков.
Я пошел на кухню, и увидел там медведя. Он уже порылся в холодильнике, шкафах и других местах
Он начал шуметь у гаража, хищное животное заинтересовалось и пошло на звук. Однако у дверей его что-то испугало и он напал на хозяина дома.
Как только мы посмотрели друг на друга, он тут же ударил меня… и после того, как я убрался с дороги и начал кричать, он убежал
После "общения" с медведем Черноски попал в больницу, где ему наложили швы.
Напомним, ранее мы сообщали, ученые сообщили о птице, пролетевшей 172 км без единого взмаха.
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