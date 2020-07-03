В 2014 году в берлинском аэропорту Тегель жительница Германии Мишель Кобке увидела Boeing 737-800 и влюбилась. Она поняла, что Шатц (имя самолета) - ее вторая половинка, пишет newsyou.info.

Отмечается, что поскольку возлюбленный Кобке постоянно болтается в небе, она видит его нечасто, а потому пока заменяет его 1,6-метровой копией.

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"Я сплю с любимым каждую ночь, с реальными его компонентами (старыми деталями) или моделью. Интимность является частью наших отношений", - рассказывает женщина.

Она планирует выйти замуж за Шатца и поселиться с ним в ангаре.

К слову, семья Мишель не против, ведь, по ее словам, она никогда еще не была так счастлива.

Ранее мы писали о том, что американка влюбилась в аттракцион и хочет за него замуж.