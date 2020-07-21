В Днепропетровской области в песчаном карьере случилась трагедия [ Редактировать ]
В понедельник, 20 июля, Днепропетровской области в результате обвала песка в карьере погибли мужчина и ребенок. Несчастный случай произошел в Пятихатском районе за пределами села Комиссаровка.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
"Во время набора песка для хозяйственных работ произошел сдвиг песчаной массы в стихийном местном карьере. В результате происшествия засыпало мужчину и ребенка", – говорится в сообщении.
На месте инцидента спасатели изъяли из песка тело ребенка 2005 г. р., а также тело мужчины1969 г. р. К месту происшествия были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники ГСЧС.
Ранее сообщалось, что в Затоке отдыхающий погиб при столкновении с гидроскутером.
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