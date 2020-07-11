Отдых обернулся трагедией: двое подростков трагически погибли [ Редактировать ]
На Тернопольщине двое подростков погибли во время купания в пруду. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Тернопольской области.
Как сообщают правоохранители , несовершеннолетние ребята отдыхали на пруду, 2 из которых ушли купаться и утонули.
По предварительным данным, ребята отдыхали на пруду в компании еще трех несовершеннолетних. В какой-то момент двое подростков ушли купаться и не смогли самостоятельно выбраться из воды
Погибшими оказались 16-летний житель Бережан и 15-летний житель села Ольховец.
Одного из ребят спасатели извлекли из воды уже мертвым, второй подросток умер в реанимации больницы.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированно частью 1 статьи 115 УК украины с пометкой "несчастный случай".
Напомним, ранее мы сообщали, что в Железном порту утонула девочка, а в Мариуполе - мальчик с ДЦП.
Читайте также, 11 человек утонули при попытке спасти ребенка.
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