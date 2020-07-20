В Затоке отдыхающий погиб при столкновении с гидроскутером [ Редактировать ]
В курортном поселке Затока Одесской области, отдыхающего сбил гидроскутер, от полученных травм мужчина скончался. Об этом сообщается на официальном сайте полиции в Одесской области.
По данным правоохранителей, погибший - 42-летний мужчина, который приехал на отдых из Днепропетровской области.
Как заявили в полиции, пострадавший получил смертельные травмы, столкнувшись на резиновом плавсредстве с водным скутером.
После инцидента его госпитализировали, но он умер в больнице.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.
Стоит отметить, что по данным полиции, личность владельца скутера уже установлена.
Напомним, ранее в жутком ДТП погиб известный тренер с детьми.
Читайте также, в Одессой в лобовом ДТП погибли сразу 6 человек.
по теме
Смертельна ДТП під Києвом: загинули двоє людей
Смертельна ДТП сталася на Старообухівському шосе під Києвом, де в неділю загинула майже ціла родина. Цього разу двоє загиблих, одну людину ушпиталили в тяжкому стані
Фатальна ДТП для цілої родини: суд арештував водія-вбивцю
Два місяці під вартою без можливості внесення застави. Суд арештував Антона Желепу - винуватця ДТП під Києвом, у якій загинула майже ціла родина - батько, мати і двоє дітей
Кровавое ДТП под Киевом: появилась информация о выжившем ребенке
В результате ДТП погибли мать, отец и двое детей 8 и 10 лет
Смертельна ДТП: під Києвом водій напідпитку вбив сім'ю
У ДТП під Києвом загинули четверо членів сім'ї, одна дитина в лікарні. Аварія сталася на Старообухівській трасі. "Мерседес" вилетів на зустрічну смугу й зіткнувся з Hyundai, в якому їхала родина із 5 осіб
В жутком ДТП погиб известный прокурор
Водитель грузовика насмерть сбил прокурора и пытался сбежать с места происшествия