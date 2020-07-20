В курортном поселке Затока Одесской области, отдыхающего сбил гидроскутер, от полученных травм мужчина скончался. Об этом сообщается на официальном сайте полиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, погибший - 42-летний мужчина, который приехал на отдых из Днепропетровской области.

Как заявили в полиции, пострадавший получил смертельные травмы, столкнувшись на резиновом плавсредстве с водным скутером.

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После инцидента его госпитализировали, но он умер в больнице.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

Стоит отметить, что по данным полиции, личность владельца скутера уже установлена.

Напомним, ранее в жутком ДТП погиб известный тренер с детьми.

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