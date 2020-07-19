Главный тренер ФК "Мункач" Виктор Ряшко погиб в ДТП под Мукачево. Единственный человек, выживший в автомобили Mazda, жена тренера. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем телеграмм-канале.

фото: VGlagola

По данным журналиста, на момент смертельного ДТП в автомобиле было двое детей 11 и 13 лет - они также погибли.

Информацию неофициально подтверждают в больнице г. Мукачево

Стоит отметить, что по данным Глаголы, смертельная авария произошла возле Мукачева, фура растрощила Mazda а затем перевернулась и загорелась.

Авария произошла в 16:30. Mazda CX-5 разбита грузовиком основания. От видео, которое мне сбросили очевидцы видно, что в ДТП есть жертвы. Грузовик после столкновения слетел с дороги и загорелся. Сейчас на месте работают спасатели и медики.

Напомним, ранее в Одесской области при лобовом столкновении погибли сразу 6 человек.