В жутком ДТП погиб главный тренер известной украинской ФК (видео) [ Редактировать ]
Главный тренер ФК "Мункач" Виктор Ряшко погиб в ДТП под Мукачево. Единственный человек, выживший в автомобили Mazda, жена тренера. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем телеграмм-канале.
фото: VGlagola
По данным журналиста, на момент смертельного ДТП в автомобиле было двое детей 11 и 13 лет - они также погибли.
Информацию неофициально подтверждают в больнице г. Мукачево
Стоит отметить, что по данным Глаголы, смертельная авария произошла возле Мукачева, фура растрощила Mazda а затем перевернулась и загорелась.
Авария произошла в 16:30. Mazda CX-5 разбита грузовиком основания. От видео, которое мне сбросили очевидцы видно, что в ДТП есть жертвы. Грузовик после столкновения слетел с дороги и загорелся. Сейчас на месте работают спасатели и медики.
Напомним, ранее в Одесской области при лобовом столкновении погибли сразу 6 человек.
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