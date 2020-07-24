В пятницу, 24 июля, из Одесского зоопарка сбежали три плащеносных павиана (гамадрила), сообщает "Думская". Очевидцы рассказали, что видели обезьян на территории трамвайного депо и даже на "Привозе".

В зоопарке подтвердили факт происшествия. Из-за нестандартной ситуации зверинец временно закрыли для посетителей.

Пожилые самцы гамадрила могут быть опасны для человека. Когда выяснили, где находятся павианы и поняли, что "голыми руками", их не возьмешь, применили транквилизатор. Правда, сразу же ввели животным антидот.

"Беглецы" чувствуют себя вполне нормально и сейчас находятся в ветеринарном отделении. Позже будут переведены на свои привычные места.

Директор зоологического парка Игорь Беляков так прокомментировал инцидент:

Сбежал вожак-самец по кличке Жорик, а также еще один самец и самочка - они моложе, хотя всем им уже больше десяти лет. Пришлось задействовать не только всех наших работников, но и сотрудников ГСЧС и полиции. Операция по розыску и поимке длилась более двух часов.

Сообщается, что в побеге виновата сотрудница зоопарка, которая кормила животных и неплотно закрыла дверь.

Ранее сообщалось, что в Индии обезьяны украли из лаборатории пробирки с зараженной коронавирусом кровью.