В Одессе сбежавшие из зоопарка гамадрилы устроили переполох (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 24 июля, из Одесского зоопарка сбежали три плащеносных павиана (гамадрила), сообщает "Думская". Очевидцы рассказали, что видели обезьян на территории трамвайного депо и даже на "Привозе".
В зоопарке подтвердили факт происшествия. Из-за нестандартной ситуации зверинец временно закрыли для посетителей.
Пожилые самцы гамадрила могут быть опасны для человека. Когда выяснили, где находятся павианы и поняли, что "голыми руками", их не возьмешь, применили транквилизатор. Правда, сразу же ввели животным антидот.
"Беглецы" чувствуют себя вполне нормально и сейчас находятся в ветеринарном отделении. Позже будут переведены на свои привычные места.
Директор зоологического парка Игорь Беляков так прокомментировал инцидент:
Сбежал вожак-самец по кличке Жорик, а также еще один самец и самочка - они моложе, хотя всем им уже больше десяти лет. Пришлось задействовать не только всех наших работников, но и сотрудников ГСЧС и полиции. Операция по розыску и поимке длилась более двух часов.
Сообщается, что в побеге виновата сотрудница зоопарка, которая кормила животных и неплотно закрыла дверь.
Ранее сообщалось, что в Индии обезьяны украли из лаборатории пробирки с зараженной коронавирусом кровью.
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