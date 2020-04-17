Від карантину наразі страждають не лише люди, а й звірі - зокрема, в Одеському зоопарку. Аби якось підбадьорити тварин у складні часи, директор влаштовує мешканцям звіринця концерти. Як це виглядає - дивіться далі.

Мавпи, ніби зачаровані, слухають "Історію кохання", слониха - пританцьовує під мюзикл "Нотр-Дам-де Парі", за синтезатором - директор зоопарку Ігор Бєліков, для якого музика - найулюбленіше хобі. Так в Одесі вирішили розважити тварин, щоб не нудьгували, поки через карантин немає відвідувачів.

Ігор Бєляков, директор КУ "Одеський зоопарк":

Животные не воспринимают музыку как люди, но они с большим интересом к этому относятся. Для них - это что-то новое, для них это что-то непонятное, это заменяет им в какой-то мере общение с публикой.

Такі концерти влаштовують вже два тижні. За цей час дізналися: тварини надають перевагу спокійним меланхолічним мелодіям. При цьому, тигри та леви загалом байдужі до музики - як і більшість птахів, а от ведмедям, видрам, єнотам та копитним - з усього видно - до вподоби. Головними ж меломанами виявилися примати.

Ігор Бєляков, директор КУ "Одеський зоопарк":

Они прямо вот ловят, можно сказать, там эти звуки - для них это крайне интересно! Причем, мы играли и мартышкам, играли павианам. Павианы - то же самое: реагируют очень, ещё более так эмоционально!

З репертуаром - дуже просто. Ігор Бєліков грає те, що знає напам'ять: від класичних творів - до народної творчості.

Ігор Бєляков, директор КУ "Одеський зоопарк":

Там у нас и Бетховен и Чайковский, и шансон, и очень много песен. Украинские песни, кстати: вот, если петь украинские песни - такие плавные, лирические песни - они очень живо реагируют.

У зоо-концертів є й прагматична мета - доки тварини не нудьгують, у них прекрасний апетит, а значить і добре здоров'я. Кормів, на щастя, вдосталь, - підсумовує директор.