Обезьяны ворвались в лабораторию медицинского колледжа в Индии, напали на одного из сотрудников и украли три пробирки с анализами крови пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает издание "The Times of India".

Растерянные работники лаборатории не смогли помешать воришкам, которые сразу же скрылись с места преступления. Вскоре одну из обезьян заметили на верхушке дерева - она сидела и грызла украденную пробирку с зараженной кровью.

Лаборанта, который снимал видео вместо того, попросили дать письменное объяснение об инциденте. Теперь власти опасаются, что ограбление лаборатории приведет к вспышке коронавируса среди приматов. Местные жители опасаются, что они станут новыми переносчиками заболевания, поскольку часто наведываются в ближайшие деревни и забираются в дома.

Ранее "Подробности" сообщали, что обезьяны устроили заплыв в бассейне опустевшего из-за карантина отеля.