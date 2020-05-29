В Индии обезьяны украли из лаборатории пробирки с зараженной кровью (видео) [ Редактировать ]
Обезьяны ворвались в лабораторию медицинского колледжа в Индии, напали на одного из сотрудников и украли три пробирки с анализами крови пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает издание "The Times of India".
Растерянные работники лаборатории не смогли помешать воришкам, которые сразу же скрылись с места преступления. Вскоре одну из обезьян заметили на верхушке дерева - она сидела и грызла украденную пробирку с зараженной кровью.
Лаборанта, который снимал видео вместо того, попросили дать письменное объяснение об инциденте. Теперь власти опасаются, что ограбление лаборатории приведет к вспышке коронавируса среди приматов. Местные жители опасаются, что они станут новыми переносчиками заболевания, поскольку часто наведываются в ближайшие деревни и забираются в дома.
Ранее "Подробности" сообщали, что обезьяны устроили заплыв в бассейне опустевшего из-за карантина отеля.
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