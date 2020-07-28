Кличко пришел на заседание Киевсовета на костылях [ Редактировать ]
Мэр Киева Виталий Кличко во вторник, 28 июля, пришел на заседание Киевсовета на костылях.
Фото он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.
"Минувшая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол. А потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахилловое сухожилие", - написал Кличко.
Он также пошутил, что теперь сможет "накостылять" безответственным чиновникам.
Сьогодні прийшов засідання Київради ось так👆 ⠀ Тому не дарма всім говорю регулярно на брифінгах: бережіть себе! І не тільки від коронавірусу. ⠀ Минула субота видалася активною. Спочатку пограв із синами у футбол. А потім пізно ввечері ганяв вандалів, що розписували стіни в центрі міста. І стара спортивна травма нагадала про себе. Знову надірвав ахілове сухожилля. ⠀ Але, нічого, мені не звикати. Поки доведеться ходити не швидко. І, може, безвідповідальні чиновники радіють, що тимчасово чарівні пенделі не долітатимуть? То тепер з'явилася нова опція для нерадивих - «накостиляти»!☺️
Публикация от Віталій Кличко (@vitaliyklitschko)
Ранее сообщалось, что Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности.
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