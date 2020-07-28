Мэр Киева Виталий Кличко во вторник, 28 июля, пришел на заседание Киевсовета на костылях.

Фото он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

"Минувшая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол. А потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахилловое сухожилие", - написал Кличко.

Он также пошутил, что теперь сможет "накостылять" безответственным чиновникам.

Ранее сообщалось, что Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности.