Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранительные органы, в частности, СБУ и полицию, усилить меры безопасности в столице.

Об этом Кличко заявил на заседании Киевского городского совета.

Читайте также Захвативший авто "террорист" въехал в Киевскую область

"Одним из важнейших вопросов сегодня является безопасность в городе. Вы видите, что происходит, особенно в последние дни, - и в стране, и в столице. У нас каждый день сообщения о десятках минирований. И не все из них, увы, оказываются ошибочными. Поджоги. Ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать, посеять панику среди людей. Этого нельзя допустить", - сказал он.

Кличко призывает правоохранительные органы усилить меры безопасности в столице, чтобы киевляне чувствовали себя защищенными.

"Это и патрулирование в городе. Обеспечение правопорядка. И более эффективная работа с выявлением и предупреждением возможных угроз. А также - задержание и привлечение к ответственности преступников", - отметил мэр.

Ранее сообщалось, что возле киевского ТРЦ "заминировали" авто. Также мы писали о том, что в Киеве заминировали аэропорт, вокзал и ТРЦ. А возле метро "Минская" прогремел взрыв.