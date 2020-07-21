Депутат Киевского городского совета Александр Бродский инфицировался коронавирусом. Наличие COVID-19 подтвердил ПЦР-тест. Об этом сообщил сам депутат в Facebook.

По его словам, большинство чиновников и сотрудников Киеврады замалчивают факт инфицирования коронавирусом.

"Друзья, я всегда был и остаюсь открытым и честным с вами. Поэтому делюсь с вами важной новостью - я получил положительный результат теста на COVID-19", - написал депутат.

Бродский сообщил, что чувствует себя хорошо и сейчас находится на самоизоляции.

"Друзья и коллеги, с которыми я контактировал в последнее время - пожалуйста, держите ситуацию с самочувствием на контроле", - добавил депутат.

Ранее мы писали, что число зараженных COVID-19 в Украине снова возросло.