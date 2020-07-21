В Киевсовете зафиксировали коронавирус [ Редактировать ]
Депутат Киевского городского совета Александр Бродский инфицировался коронавирусом. Наличие COVID-19 подтвердил ПЦР-тест. Об этом сообщил сам депутат в Facebook.
По его словам, большинство чиновников и сотрудников Киеврады замалчивают факт инфицирования коронавирусом.
"Друзья, я всегда был и остаюсь открытым и честным с вами. Поэтому делюсь с вами важной новостью - я получил положительный результат теста на COVID-19", - написал депутат.
Бродский сообщил, что чувствует себя хорошо и сейчас находится на самоизоляции.
"Друзья и коллеги, с которыми я контактировал в последнее время - пожалуйста, держите ситуацию с самочувствием на контроле", - добавил депутат.
Ранее мы писали, что число зараженных COVID-19 в Украине снова возросло.
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