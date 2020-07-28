В Киеве водитель избил велосипедиста за сделанное замечание. Соответствующее видео с места происшествия опубликовали в сети.



Инцидент произошел на улице Ахматовой, 44.

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Водитель припарковал авто с нарушением правил, за что велосипедист сделал ему замечание. В ответ на это - получил по голове. Все сняла камера, закрепленная на велосипеде.

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