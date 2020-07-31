В Украине завершился весенний призыв. На срочную военную службу направились почти 16,5 тысячи человек. Об этом сообщил в соцсети Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Призваны и отправлены в войска всего 16 460 человек, из них в Вооруженные силы Украины - 9 000 человек; Национальную гвардию Украины - 5 460 человек; Государственную специальную службу транспорта - 700 человек; Государственную пограничную службу Украины - 1 300 человек.

В Генштабе отметили, что весенний призыв с мая по июль проводился в условиях эпидемии коронавируса.

Всем призывникам перед отправкой в войска с помощью местных государственных администраций проводились тесты на выявление коронавирусной инфекции. Также молодое пополнение, которое поступало в военные части, в течение двух недель располагалось отдельно от другого личного состава.

В Киеве в армию забрали 603 человека, сообщает КГГА. Из них 600 отправились в воинские части ВСУ, а трое - отказались выполнять воинский долг. 88 призывников получили отсрочку от призыва для поступления в учебные заведения. "Косят" от армии без уважительных причин 109 призывников.

Ранее сообщалось, что в нынешнем году призывников в возрасте 18-19 лет забирали в армию только по их собственному желанию (по соответствующим заявлениям). Всем выпускникам школ при желании предоставляли отсрочку от призыва для поступления в высшие учебные заведения.