В пятницу, 17 июля, министр обороны Украины Андрей Таран во время часа вопросов к правительству заявил о том, что для абитуриентов действует отсрочка призыва. Выпускники школ могут совершенно беспрепятственно реализовать свое право на получение образования.

"Выпускники школ могут совершенно беспрепятственно реализовать свое право на продолжение образования. Решением правительства было определено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением", - заявил Таран.

Он также отметил, что в этом году запланировано призвать 16 тысяч 460 человек. В том числе:

в Вооруженные силы Украины - 9 тысяч человек,

в Нацгвардию - 5460 человек,

в Государственную пограничную службу - 1300 человек,

в Государственную спецслужбу транспорта - 700 человек.

"По состоянию на сегодня из военных комиссариатов были отправлены для комплектования ВСУ и других военных формирований 9 тысяч 465 человек, что составляет 57,5% от общего плана", - сказал глава Минобороны.

Ранее мы писали о том, что призывников до 20 лет забирать в армию будут только по их желанию.