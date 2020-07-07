В связи с карантином, который введен в Украине из-за распространения пандемии COVID-19, весенний призыв в армию перенесен на май-июль 2020 года. Соответствующее распоряжение правительство приняло еще 26 февраля, сообщает пресс-служба Кабмина.

В пункте 5 документа указано, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением.

В Министерство образования поступают многочисленные жалобы родителей и абитуриентов в ВУЗы о том, что им приносят повестки из военкоматов. В ведомстве отмечают, что такая накладка получилась из-за того, что вступительная кампания перенесена на август, а весенний призыв продлен до конца июля.

Для того, чтобы вчерашние выпускники призывного возраста могли стать студентами, Минобразования обратилось с письмом в Минобороны с просьбой "урегулировать вопрос" предоставления выпускникам отсрочки от весеннего призыва.

Стоит отметить, что военкоматы находятся в сфере управления Генштаба ВСУ, а решение о призыве принимается призывными комиссиями, председателями которых являются заместители председателей областных государственных администраций.

Ранее "Подробности" писали о том, как будет проходить ВНО и вступительная кампания в Украине из-за эпидемии коронавируса.