Призывников до 20 лет забирать в армию будут только по их желанию [ Редактировать ]
В связи с карантином, который введен в Украине из-за распространения пандемии COVID-19, весенний призыв в армию перенесен на май-июль 2020 года. Соответствующее распоряжение правительство приняло еще 26 февраля, сообщает пресс-служба Кабмина.
В пункте 5 документа указано, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением.
В Министерство образования поступают многочисленные жалобы родителей и абитуриентов в ВУЗы о том, что им приносят повестки из военкоматов. В ведомстве отмечают, что такая накладка получилась из-за того, что вступительная кампания перенесена на август, а весенний призыв продлен до конца июля.
Для того, чтобы вчерашние выпускники призывного возраста могли стать студентами, Минобразования обратилось с письмом в Минобороны с просьбой "урегулировать вопрос" предоставления выпускникам отсрочки от весеннего призыва.
Стоит отметить, что военкоматы находятся в сфере управления Генштаба ВСУ, а решение о призыве принимается призывными комиссиями, председателями которых являются заместители председателей областных государственных администраций.
Ранее "Подробности" писали о том, как будет проходить ВНО и вступительная кампания в Украине из-за эпидемии коронавируса.
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