Работники Дарницкого районного военкомата в Киеве отпустили двух студентов-призывников, которых принудительно содержали на сборном пункте. Об этом они сообщили в комментарии изданию "Страна".

Оба студенты закончили бакалаврат и, по их словам, готовятся к поступлению в магистратуру. Они прибыли в Дарницкий РВК 9 июля для прохождения городской призывной комиссии, которая отказала в отсрочке призыва в армию.

"Проблема в том, что подача документов в вузы осуществляется в августе, а в июле еще все абитуриенты. Поэтому согласно закону подлежат призыву. Шансов нет ни у кого, решил военный комиссариат", - отметил один из студентов Игорь Дрозд.

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Студенты-призывники жаловались на незаконное содержание на территории сборного пункта. "В тот же день меня заблокировали и удерживают на территории сборного пункта, хотя повестка для явки в него выдана на более поздний срок", - сообщил другой студент Георгий Вешапидзе.

По его словам, в аналогичной ситуации оказалось 9 студентов-призывников. Позднее призывники получили письма о краткосрочном освобождения - до 15, 17, 20 июля, после чего должны снова явиться в военкомат.

Для отсрочки призыва комиссии нужен документ, который бы подтверждал статус абитуриента - однако вуз не мог предоставить такой справки, пояснил Вешапидзе.

К сожалению, я пока не могу быть абитуриентом в этот период времени, так как поступление перенесли, я еще не подал документы и физически не могу получить такую справку. В учебных заведениях даже нет такого бланке, я абитуриент, они могут выдать справку о том, что я студент. Но для этого я должен уже там учиться.

Дрозд и Вешапидзе сообщили, что получили увольнительную до 15 июля. За это время они попытаются урегулировать вопрос с поступлением на магистратуру. Призыв они считают незаконным и уже работают с юристами.

Ранее мы писали о том, что призывников до 20 лет забирать в армию будут только по их желанию.