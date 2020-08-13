Киевлянка бросила у магазина двух маленьких внучек [ Редактировать ]
В Киеве под магазином женщина бросила двух внучек - девочкам один и два года. Об этом сообщили в пресс-службе полиции столицы в четверг, 13 августа.
"В Оболонское управление полиции поступило сообщение о том, что рядом с магазином на улице Северной длительное время находится коляска с двумя маленькими детьми. Через несколько минут после получения информации полицейские разыскали родственницу девочек и установили обстоятельства, при которых она их оставила", - говорится в сообщении.
Как оказалось, семья девочек стоит на учете как такая, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах в связи с уклонением родителей от выполнения своих обязанностей.
По словам женщины, ее дочь оставила у нее детей и около двух месяцев не появлялась дома, не интересуясь малышками.
В связи с этим женщина попросила забрать сестер, написала официальный отказ и передала их на попечение государству. Детей после осмотра врача отправили в медучреждение.
Ранее мы писали о том, что в Харькове женщина с младенцем выбросилась с 19-го этажа.
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