В Киеве под магазином женщина бросила двух внучек - девочкам один и два года. Об этом сообщили в пресс-службе полиции столицы в четверг, 13 августа.

"В Оболонское управление полиции поступило сообщение о том, что рядом с магазином на улице Северной длительное время находится коляска с двумя маленькими детьми. Через несколько минут после получения информации полицейские разыскали родственницу девочек и установили обстоятельства, при которых она их оставила", - говорится в сообщении.

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Как оказалось, семья девочек стоит на учете как такая, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах в связи с уклонением родителей от выполнения своих обязанностей.

По словам женщины, ее дочь оставила у нее детей и около двух месяцев не появлялась дома, не интересуясь малышками.

В связи с этим женщина попросила забрать сестер, написала официальный отказ и передала их на попечение государству. Детей после осмотра врача отправили в медучреждение.

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