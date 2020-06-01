В Харькове женщина с младенцем выбросилась с 19-го этажа [ Редактировать ]
В понедельник, 1 июня, 42-летняя жительница Харькова выпрыгнула из окна многоэтажного жилого дома по ул. Культуры в Шевченковском районе города. На руках у нее был ее 6-месячный сын.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
По данным полиции, во время происшествия дома находился 53-летний муж женщины.
Мать с сыном погибли на месте. Смерть женщины квалифицировали как самоубийство, а ребенка - умышленное убийство.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что под Запорожьем 3-летний мальчик выпрыгнул из окна.
Также мы писали о том, что мужчина убил 19-летнюю любовницу и покончил жизнь самоубийством.
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