В Днепре женщина "успокоила" шумных детей при помощи газового балончика. Об этом сообщает "Корреспондент".

Свидетели инцидента отметили, что после конфликта, который возник между ней и детьми, женщина брызнула им в лицо перцовую смесь.

По словам правоохранителей, пострадали шестеро детей в возрасте 10-13 лет. На место происшествия вызвали карету "скорой". Медики оказали пострадавшим детям необходимую помощь. От госпитализации они отказались, а сама женщина убежала.

"Патрульные выяснили место проживания женщины, а также вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу", - прокомментировали в патрульной полиции Днепра.

Там также сообщили, что родители пострадавших детей написали обращение в полицию на женщину.

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