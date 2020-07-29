Женщина "успокоила" шумных детей газовым балончиком [ Редактировать ]
В Днепре женщина "успокоила" шумных детей при помощи газового балончика. Об этом сообщает "Корреспондент".
Свидетели инцидента отметили, что после конфликта, который возник между ней и детьми, женщина брызнула им в лицо перцовую смесь.
По словам правоохранителей, пострадали шестеро детей в возрасте 10-13 лет. На место происшествия вызвали карету "скорой". Медики оказали пострадавшим детям необходимую помощь. От госпитализации они отказались, а сама женщина убежала.
"Патрульные выяснили место проживания женщины, а также вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу", - прокомментировали в патрульной полиции Днепра.
Там также сообщили, что родители пострадавших детей написали обращение в полицию на женщину.
Ранее мы писали о том, что под Киевом в электричке "словили" педофила.
по теме
Ребенок выбежал на дорогу и едва не погиб
В городе Днепр 6-летний ребенок выбежал на дорогу
В Харькове авто сбило ребенка на пешеходном переходе
Инцидент произошел на пешеходном переходе на перекресте проспекта Юбилейного и улицы Гвардейцев Широнинцев
"Встали и ушли": в элитном роддоме родители отказались от малышки
В частном роддоме "Аист" родители отказались от новорожденной девочки
Верховная Рада "ушла под землю"
В среду, 29 июля, в Киеве, на улице Грушевского, прямо возле здания Верховной Рады, провалился асфальт
В Україні перестали роздавати бебі-бокси для немовлят
В Україні у пологових будинках перестали роздавати породіллям - безкоштовні бебі бокси. Це такі пакунки із необхідними речами для немовлят: підгузками, пелюшками, одягом. Для мільйонів мам це було дуже відчутною допомогою