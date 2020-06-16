В Белой Церкви (Киевская область) полицейские задержали мужчину, который выбросил из окна квартиры 5-летнего мальчика. Хотя квартира находится на первом этаже, ребенок получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации - за его жизнь борются врачи. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Правоохранители выяснили, что в течение дня пара распивала алкогольные напитки и между ними возникла ссора. Тогда разъяренный мужчина схватил 5-летнего сына своей гражданской жены и выбросил его из окна первого этажа. После этого скрылся, а травмированного ребенка у подъезда обнаружили прохожие, которые вызвали полицию и медиков.

Ребенок получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации - за его жизнь борются врачи.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, выяснили, что пьяного сожителя вывело из себя воспитание детей женщины. Мальчик, которого он выбросил в окно, мешал ему смотреть фильм.

Садиста оперативно задержали на одной из улиц Белой Церкви. Им оказался 39-летний местный житель. Его будут судить за попытку умышленного убийства ребенка (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что дерево в парке едва не убило ребенка.