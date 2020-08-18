В Украине ослаблять карантинные ограничения не готовы 13 регионов и город Киев.

Об этом сообщает Минздрав.

Так, одному или нескольким критериям ослабления карантине не соответствуют:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область.

Отмечается, что в Киеве превышен показатель новых случаев коронавируса на 100 тысяч за 14 дней - 69,7 при норме менее 40, а также растет загруженность больничных коек в больницах первой очереди.

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