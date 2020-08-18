В Украине увеличилось количество "коронавирусных" областей [ Редактировать ]
В Украине ослаблять карантинные ограничения не готовы 13 регионов и город Киев.
Об этом сообщает Минздрав.
Так, одному или нескольким критериям ослабления карантине не соответствуют:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область.
Отмечается, что в Киеве превышен показатель новых случаев коронавируса на 100 тысяч за 14 дней - 69,7 при норме менее 40, а также растет загруженность больничных коек в больницах первой очереди.
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