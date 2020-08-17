С 17 августа местные власти в Украине обязаны самостоятельно внедрять ограничения, предусмотренные в рамках адаптивного карантина. Украина поделена на четыре зоны: самую опасную "красную" "оранжевую", "желтую" и безопасную "зеленую". В какой цветной зоне окажется тот или иной регион - зависит от эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией, которая определяется тремя критериями.

Уровень карантина и степень ограничений определяют три показателя: заполненность коек в больницах, количество тестирований и уровень заболеваемости.

Заполненность коек . Если в области 5 дней подряд она превышает 50%, она переводится из "зеленой зоны" в "оранжевую". Если этот показатель превышает 75%, то вся область переходит на "красный" уровень.

. Если в области 5 дней подряд она превышает 50%, она переводится из "зеленой зоны" в "оранжевую". Если этот показатель превышает 75%, то вся область переходит на "красный" уровень. Количество тестирований . Среднее количество тестирований методом ПЦР должно составлять не менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней. Этот показатель определяется для каждой области отдельно, потому что не везде есть соответствующая лаборатория.

. Среднее количество тестирований методом ПЦР должно составлять не менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней. Этот показатель определяется для каждой области отдельно, потому что не везде есть соответствующая лаборатория. Заболеваемость. Берутся во внимание случаи заболевания коронавирусной инфекцией на 100 000 населения за последние 14 дней. Базовый уровень для "зеленой" зоны составляет 40 новых больных за 14 дней на 100 000 населения. Если показатель его превышает, то регион переходит на следующий уровень опасности.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций пересматривает "цветную" карту регионов каждые 7 дней. Решение по ослаблению красного, оранжевого и желтого уровня не может быть рассмотрено ранее, чем через 14 дней.

14 дней - максимальный инкубационный период для коронавируса, именно за этот период при соблюдении правил можно стабилизировать ситуацию на уровне отдельной территории.

Ограничения в карантинных зонах:

"Зеленая зона":

маска или респиратор в общественных зданиях и транспорте;

не больше одного человека на 5 кв. м. при проведении массовых мероприятий;

заполненность кинотеатров и театров наполовину;

перевозка пассажиров только на сидячих местах.

В "желтой зоне" запрещено:

посещать заведения социальной защиты, где находятся люди пожилого возраста (кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно);

В "оранжевой зоне" запрещено:

работа заведений размещения (хостелов, турбаз), кроме гостиниц;

деятельность развлекательных заведений, ресторанов ночью;

плановая госпитализация (кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи);

работа спортзалов, фитнес-центров, заведений культуры;

прием новых смен в детских лагерях;

пребывание более чем одного человека на 20 кв.м. и более 100 человек на массовых мероприятиях.

В "красной зоне" запрещено:

работа общественного транспорта;

посещение образовательных учреждений;

работа ТРЦ, кафе и ресторанов;

посадка в межобластной транспорт (высадка разрешена).

Работа образовательных учреждений запрещается только в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности. Во всех остальных учебные заведения будут работать в обычном режиме с соблюдением установленных правил.

Ранее сообщалось, что Киев и 10 областей не готовы к ослаблению карантина.