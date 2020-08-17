Мировой карантин: в ВОЗ ошеломили заявлением [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения рекомендует государствам отказаться от дальнейшего введения карантинных ограничений.
Об этом сообщает medikforum.
Так, в начале пандемии, когда закрытие границ с Китаем могло резко сдержать масштабы эпидемии, ВОЗ активно призывала этого не делать, пускать туристов из Китая во все страны и не провоцировать "неравенство".
Отмечается, что ВОЗ призвала к недопустимости карантинов при второй и всех последующих волнах COVID-19, поскольку экономические последствия карантина намного превосходят условный выигрыш в медицинском плане.
Ранее мы писали, что ВОЗ сделала заявление по поводу разработки вакцины против коронавируса. требуются несколько самых лучших вариантов, чтобы была возможность выбрать правильный препарат.
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