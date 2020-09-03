Под Мелитополем неизвестные обстреляли микроавтобус [ Редактировать ]
Возле города Мелитополя в Запорожской области группа неизвестных ночью обстреляла микроавтобус.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Так, транспорт был обстрелян из огнестрельного оружия, водитель получил ранения.
2 сентября примерно в 23.00 вблизи г. Мелитополя, на трассе, неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли микроавтобус Форд. В результате происшествия пострадал водитель микроавтобуса, мужчина 1993 года рождения, житель Мариуполя.
Отмечается, что пострадавшего мужчину доставили в Мелитопольскую горбольницу, его жизни ничего не угрожает. Полиция решает вопрос о квалификации дела.
Читайте также, в Одесской области был обстрелян автомобиль. Правоохранители ввели специальную полицейскую операцию "Перехват".
по теме
Под Киевом фура "разнесла" полицейский автомобиль
Патрульных госпитализировали
В Киеве военный получил удар ножом (видео)
Пострадавшего экстренно госпитализировали
В "Опозиційній платформі - За життя" засудили збройний напад на автобус громадських активістів
Невідомі нападники заблокували рух мікроавтобуса з представниками громадського об'єднання "За життя" та відкрили по ньому вогонь з травматичної зброї
В ДТП под Львовом погибли двое мужчин (фото)
58-летний пешеход скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. 58-летний пассажир микроавтобуса погиб на месте аварии