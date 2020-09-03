Возле города Мелитополя в Запорожской области группа неизвестных ночью обстреляла микроавтобус.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, транспорт был обстрелян из огнестрельного оружия, водитель получил ранения.

2 сентября примерно в 23.00 вблизи г. Мелитополя, на трассе, неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли микроавтобус Форд. В результате происшествия пострадал водитель микроавтобуса, мужчина 1993 года рождения, житель Мариуполя.

Отмечается, что пострадавшего мужчину доставили в Мелитопольскую горбольницу, его жизни ничего не угрожает. Полиция решает вопрос о квалификации дела.

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