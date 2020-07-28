В Одесской области возле с. Визирка неизвестные обстреляли автомобиль. Правоохранители ввели специальную полицейскую операцию "Перехват". Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сейчас решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, на своей странице в Facebook лидер общественной организации "Уличный фронт" Демьян Ганул написал, что на него покушались и опубликовал видео.

Ранее сообщалось, что на Луганщине мужчина подорвал жену во время ссоры.

Также мы писали о том, что в Одессе двое военных устроили стрельбу возле детского центра.