Под Одессой обстреляли автомобиль, введен "Перехват" [ Редактировать ]
В Одесской области возле с. Визирка неизвестные обстреляли автомобиль. Правоохранители ввели специальную полицейскую операцию "Перехват". Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Сейчас решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Отметим, на своей странице в Facebook лидер общественной организации "Уличный фронт" Демьян Ганул написал, что на него покушались и опубликовал видео.
Ранее сообщалось, что на Луганщине мужчина подорвал жену во время ссоры.
Также мы писали о том, что в Одессе двое военных устроили стрельбу возле детского центра.
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