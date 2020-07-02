В Мелитополе мужчина перекопал дорогу из-за того, что проезжающие мимо машины мешали ему спать. Так мужчина боролся с теми, кто ездил отдыхать на озеро Горячка, сообщили в группе "Мелитополь.UA".

"Фразу о том, что владельцем украинской земли является народ, некоторые индивидуумы воспринимают буквально. Вот человек вдруг решил, что дорога к озеру Горячка принадлежит лично ему, и он может делать с ней все, что ему пожелается... "Хочу копаю, хочу - не копаю". Он - захотел и перекопал.Теперь проезда к Горячке - нет.

Беспокоят его машины, которые приезжают к озеру. Мешают они ему и его шестилетнему ребенку. Поэтому он и его ребенок пользоваться озером будут, а остальным туда - зась. Гражданин пообещал еще и стекла на дорогу насыпать, до полноты, так сказать, эффекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество желающих отдохнуть на Горячке этим летом уменьшилось в разы.

Пользователи надеются, что вырытая яма не заберет ничью жизнь.

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