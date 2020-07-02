Мешали спать: житель Мелитополя креативно отомстил автомобилям [ Редактировать ]
В Мелитополе мужчина перекопал дорогу из-за того, что проезжающие мимо машины мешали ему спать. Так мужчина боролся с теми, кто ездил отдыхать на озеро Горячка, сообщили в группе "Мелитополь.UA".
"Фразу о том, что владельцем украинской земли является народ, некоторые индивидуумы воспринимают буквально. Вот человек вдруг решил, что дорога к озеру Горячка принадлежит лично ему, и он может делать с ней все, что ему пожелается... "Хочу копаю, хочу - не копаю". Он - захотел и перекопал.Теперь проезда к Горячке - нет.
Беспокоят его машины, которые приезжают к озеру. Мешают они ему и его шестилетнему ребенку. Поэтому он и его ребенок пользоваться озером будут, а остальным туда - зась. Гражданин пообещал еще и стекла на дорогу насыпать, до полноты, так сказать, эффекта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что количество желающих отдохнуть на Горячке этим летом уменьшилось в разы.
Пользователи надеются, что вырытая яма не заберет ничью жизнь.
Ранее сообщалось, что женщина изощренно отомстила бывшему мужу за измену.
по теме
В Кривом Роге взорвался автомобиль
Машина взорвалась на улице в Металлургическом районе Кривого Рога
Избившим водителя трамвая за просьбу надеть маски грозит тюрьма
В Киеве задержали трех мужчин, избивших водителя трамвая
В Киеве прохожий украл у травмированной женщины велосипед
В Киеве женщина упала с велосипеда, а прохожий украл его и уехал
В Кирилловке произошло массовое отравление: пострадавших проверят на коронавирус
Пострадавших госпитализировали в инфекционное отделение, у них возьмут анализы на коронавирус
Пассажиров поезда "Укрзализныци" затопило (видео)
Пассажиров одного из вагонов поезда Апостолово - Херсон залило дождем