Российского оппозиционера Алексея Навального вывели из искусственной комы, его состояние улучшилось. Сейчас политика постепенно отключают от искусственной вентиляции легких.

Об этом говорится в сообщении на сайте клиники "Шарите".

Отмечается, что состояние здоровья Навального, который с 22 августа проходит лечение в "Шарите", улучшилось.

"Искусственная кома пациента, поддерживаемая лекарствами, закончилась. Пациента постепенно отключают от ИВЛ. Он реагирует на то, что с ним говорят. Не исключены отдаленные последствия тяжелого отравления", - добавили в клинике.

В "Шарите" подчеркнули, что выступили с публичным сообщением с разрешения жены Навального.

Напомним, 20 августа политику стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. После этого оппозиционера госпитализировали.

22 августа Навального доставили в Германию для предоставления медицинской помощи.