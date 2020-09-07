Навального вывели из комы [ Редактировать ]
Российского оппозиционера Алексея Навального вывели из искусственной комы, его состояние улучшилось. Сейчас политика постепенно отключают от искусственной вентиляции легких.
Об этом говорится в сообщении на сайте клиники "Шарите".
Отмечается, что состояние здоровья Навального, который с 22 августа проходит лечение в "Шарите", улучшилось.
"Искусственная кома пациента, поддерживаемая лекарствами, закончилась. Пациента постепенно отключают от ИВЛ. Он реагирует на то, что с ним говорят. Не исключены отдаленные последствия тяжелого отравления", - добавили в клинике.
В "Шарите" подчеркнули, что выступили с публичным сообщением с разрешения жены Навального.
Напомним, 20 августа политику стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. После этого оппозиционера госпитализировали.
22 августа Навального доставили в Германию для предоставления медицинской помощи.
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