Лечение Навального в Германии "взяли под охрану" [ Редактировать ]
Клинику Charite, где проходит лечение российский оппозиционер Алексей Навальный охраняют немецкие полицейские.
Об этом сообщает DW.
Так, возле клиники дежурят несколько автобусов полиции и около 10 сотрудников правоохранительных органов, которые перемещаются по периметру группами по 2-5 человек.
Отмечается, что полиция попросила журналистов покинуть территорию клиники, всех сотрудников СМИ вывели за шлагбаум.
Ранее мы писали, что медицинский борт с Алексеем Навальным прибыл в Берлин. Вместе с политиком в Германию прибыла и его супруга.
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