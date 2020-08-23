Клинику Charite, где проходит лечение российский оппозиционер Алексей Навальный охраняют немецкие полицейские.

Об этом сообщает DW.

Так, возле клиники дежурят несколько автобусов полиции и около 10 сотрудников правоохранительных органов, которые перемещаются по периметру группами по 2-5 человек.

Отмечается, что полиция попросила журналистов покинуть территорию клиники, всех сотрудников СМИ вывели за шлагбаум.

Ранее мы писали, что медицинский борт с Алексеем Навальным прибыл в Берлин. Вместе с политиком в Германию прибыла и его супруга.