Самолет с Навальным прибыл в Берлин [ Редактировать ]
Российского оппозиционера Алексея Навального доставили в Германию для предоставления медицинской помощи. Самолет с Навальным на борту приземлился в берлинском аэропорту.
Судно Bombardier Challenger 604 прибыло в Берлин из омского аэропорта в 8.47 по местному времени. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar.
На борту вместе с оппозиционным политиком находилась его жена Юлия.
Напомним, 20 августа политику стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. После этого оппозиционера госпитализировали. Он находился в реанимации с подключенным аппаратом ИВЛ.
Ранее сообщалось, что Юлия Навальная потребовала у Путина разрешение вывезти мужа в Германию.
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