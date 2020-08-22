Российского оппозиционера Алексея Навального доставили в Германию для предоставления медицинской помощи. Самолет с Навальным на борту приземлился в берлинском аэропорту.

Судно Bombardier Challenger 604 прибыло в Берлин из омского аэропорта в 8.47 по местному времени. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar.

На борту вместе с оппозиционным политиком находилась его жена Юлия.

Напомним, 20 августа политику стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. После этого оппозиционера госпитализировали. Он находился в реанимации с подключенным аппаратом ИВЛ.

Ранее сообщалось, что Юлия Навальная потребовала у Путина разрешение вывезти мужа в Германию.