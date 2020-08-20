Российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо в самолете, поэтому воздушное судно экстренно посадили в Омске. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Online".



Сейчас политик находится без сознания в реанимации, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается как тяжелое. Предварительный диагноз Навального: острое отравление неустановленным психодиcлептиком.

В сеть выложили фото и видео очевидца, который летел вместе с Навальным в самолете.



Вначале видно, как он пьет чай в одном из заведений, а затем на видео слышно, как из туалета самолета доносятся крики оппозиционера.

Отмечается, что в заведении, где пил чай Алексей Навальный, уже начали проверку.

В штабе Навального заявили об умышленном отравлении.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее мужчина совершил "покушение" на президента.