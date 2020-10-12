В пяти украинских регионах и городе Киеве больничные койки, предназначенные для лечения инфицированных коронавирусом заполнены более чем на 70%. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Наиболее загружены больницы в Донецкой (95,4%), Луганской (93,7%), Одесской (76,7%), Харьковской (72,3%) и Днепропетровской (70,2%) областях.

Отмечается, что в столице показатель заполненности медучреждений составляет 70,9%.

Ранее мы писали, что несколько украинских городов готовятся к открытию больших госпиталей, где будут лечить больных коронавирусом.