В Украине "взлетел" процент заполненности коронавирусных больниц [ Редактировать ]
В пяти украинских регионах и городе Киеве больничные койки, предназначенные для лечения инфицированных коронавирусом заполнены более чем на 70%. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Наиболее загружены больницы в Донецкой (95,4%), Луганской (93,7%), Одесской (76,7%), Харьковской (72,3%) и Днепропетровской (70,2%) областях.
Отмечается, что в столице показатель заполненности медучреждений составляет 70,9%.
Ранее мы писали, что несколько украинских городов готовятся к открытию больших госпиталей, где будут лечить больных коронавирусом.
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