Минздрав назвал больницы с наибольшей коронавирусной нагрузкой [ Редактировать ]
В Украине медучреждения в 5 регионах находятся в наибольшем состоянии загруженности больными коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Наиболее напряженная ситуация с заполнением больниц больными коронавирусом в Донецкой, Одесской, Харьковской, Сумской областях и в Киеве.
Наиболее напряженная ситуация с точки зрения коечного фонда, наполненности наших больниц - в Донецкой, Одесской областях, в городе Киев, в Харьковской области. То есть, те регионы, где у нас сейчас большое количество новых случаев регистрируется. Также Сумская область.
Отмечается, что загруженность увеличивается в тех регионах, где фиксируют наивысшее количество зараженных за сутки.
Ранее мы писали, стало известно, сколько стоит лечение коронавируса в Украине. Больной, который имеет тяжелое течение болезни обходится на сумму от 45 000 гривен.
по теме
Минздрав готовит временные коронавирусные медучреждения
С весны втрое увеличилось количество кроватей для заболевших
Карантин ослабит лишь один украинский регион
О новых данных информирует Минздрав
Коронавирус в школах: названо количество изолированных учеников
О статистике сообщил глава украинского Минздрава
В Украине карантин ослабят лишь в одном регионе
Наивысший показатель наблюдается в 3 областях
Карантин в Украине: ограничения ослабят в одном регионе
Самая плохая ситуация наблюдается в Тернопольской области