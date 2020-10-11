В Украине медучреждения в 5 регионах находятся в наибольшем состоянии загруженности больными коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Наиболее напряженная ситуация с заполнением больниц больными коронавирусом в Донецкой, Одесской, Харьковской, Сумской областях и в Киеве.

Наиболее напряженная ситуация с точки зрения коечного фонда, наполненности наших больниц - в Донецкой, Одесской областях, в городе Киев, в Харьковской области. То есть, те регионы, где у нас сейчас большое количество новых случаев регистрируется. Также Сумская область.

Отмечается, что загруженность увеличивается в тех регионах, где фиксируют наивысшее количество зараженных за сутки.

Ранее мы писали, стало известно, сколько стоит лечение коронавируса в Украине. Больной, который имеет тяжелое течение болезни обходится на сумму от 45 000 гривен.