Несколько украинских городов готовятся открыть коронавирусные госпитали [ Редактировать ]
В Киеве, Одессе и Мариуполе развернут большие госпитали для инфицированных коронавирусом. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
В столице подобное медучреждение готовы открыть в помещении Дворца Спорта.
Закупается все необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитали смогли начать работу за считанные дни.
Сейчас потребности в дополнительных госпиталях нет, но государство должно быть готовым к худшему сценарию.
Ранее мы писали, что в Украине не уменьшается заболеваемость коронавирусом. Всего медики зарегистрировали более 261 тысячи случаев инфицирования.
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