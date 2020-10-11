В Киеве, Одессе и Мариуполе развернут большие госпитали для инфицированных коронавирусом. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

В столице подобное медучреждение готовы открыть в помещении Дворца Спорта.

Закупается все необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитали смогли начать работу за считанные дни.

Сейчас потребности в дополнительных госпиталях нет, но государство должно быть готовым к худшему сценарию.

Ранее мы писали, что в Украине не уменьшается заболеваемость коронавирусом. Всего медики зарегистрировали более 261 тысячи случаев инфицирования.