В понедельник, 19 октября, экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что его жена и ребенок заболели коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Дорогие друзья! К сожалению, с прошлой недели моя жена и мой сын болеют коронавирус. Понятно, что как человек, который контактирует с больными COVID, чтобы никого не подвергать опасности, я обязан соблюдать режим самоизоляции. Поэтому отменил все свои встречи, рабочие поездки. Это чуть позже. Понимаю, что сегодня наша семья переживает все то, что переживают десятки тысяч украинских семей. Но сегодня, как никогда, очень важно, чтобы мы уделили внимание, заботу и свою любовь тем, кто заболел, кому сегодня трудно. Важно быть с ними рядом.

"Поэтому я принял решение остаться вместе со своей женой, с сыном дома и мы вместе будем проходить это испытание. Сегодня мы должны быть рядом с теми, кто в этом нуждается. Поэтому я всем желаю, прежде всего, крепкого здоровья. Очень хотел бы, чтобы все, кто болеет, быстро выздоровели", - добавил Гройсман.

И понятно, что эта болезнь делает людей не только больными, но и одинокими. Потому что у них есть ограничения, к ним нельзя подходить. Поэтому давайте, если у нас есть такая возможность, будем рядом со своими родными, близкими, друзьями. Со всеми, кто болеет и нуждается в нашей поддержке.

"И также поддержке украинских врачей. Им сегодня и физически, и морально тяжело. Но я знаю, что мы, украинцы, сильные и мы все пройдем достойно. Поэтому всем успехов и крепкого здоровья!", - подытожил экс-премьер.

Ранее мы писали о том, что еще один ребенок скончался от коронавируса.