В Ивано-Франковской области 8-летний мальчик умер от пневмонии из-за коронавируса. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За последние сутки у нас зафиксировано 66 летальных случаев. В том числе, у нас есть летальный случай ребенка. Зафиксирован в Ивано-Франковской области. Это мальчик 8 лет. Поступил в крайне тяжелом состоянии в больницу в четверг вечером.

"В 21 час был госпитализирован сразу в отделение реанимации в очень тяжелом состоянии, с пневмониями, с осложнениями очень серьезными. Был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи боролись за его состояние. В пятницу ему был сделан ПЦР, (тест), подтвержден был COVID-19", - рассказал Степанов.

Ранее сообщалось, пойдут ли дети в школу с ноября.