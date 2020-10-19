Еще один ребенок скончался от коронавируса [ Редактировать ]
В Ивано-Франковской области 8-летний мальчик умер от пневмонии из-за коронавируса. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За последние сутки у нас зафиксировано 66 летальных случаев. В том числе, у нас есть летальный случай ребенка. Зафиксирован в Ивано-Франковской области. Это мальчик 8 лет. Поступил в крайне тяжелом состоянии в больницу в четверг вечером.
"В 21 час был госпитализирован сразу в отделение реанимации в очень тяжелом состоянии, с пневмониями, с осложнениями очень серьезными. Был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи боролись за его состояние. В пятницу ему был сделан ПЦР, (тест), подтвержден был COVID-19", - рассказал Степанов.
Ранее сообщалось, пойдут ли дети в школу с ноября.
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