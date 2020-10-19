В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование [ Редактировать ]
В понедельник, 19 октября, в Украине вступили в силу новое карантинное зонирование. Правила обновила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Соответствующее решение приняла комиссия.
"Красная зона"
По обновленному протоколу, в этой зоне разрешено продолжить работу общественного транспорта, ТРЦ и магазинов ( кроме Донецкой области).
В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях разрешена работа школ, колледжей, ВУЗов. Однако, решение о каникулах принимает местная власть.
В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях разрешена работа заведений общественного питания.
В населенных пунктах и районах Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областей разрешена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения.
В Донецкой области разрешено посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям с тяжелыми жизненными обстоятельства.
"Оранжевая зона"
По обновленному протоколу, запрещаются массовые мероприятия при участии более 20 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00.
"Желтая зона"
Недавно ввели новое ограничение: запрет проведения массовых мероприятий при участии более 30 человек, работу заведений питания с 22:00 до 7:00.
"Зеленая зона"
Запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00, спортивные мероприятия со зрителями (исключение: международные матчи по согласованию Минздрава).
Напомним, ранее ученые выявили новый шокирующий симптом COVID-19.
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