Состояние тяжелое: мама Тимошенко заболела COVID-19 [ Редактировать ]
Мама лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко - Людмила Телегина - заразилась коронавирусом.
Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники.
Собеседник издания сообщил, что болезнь у женщины протекает очень тяжело.
Отметим, что Людмиле Телегиной 83 года.
Ранее сообщалось, что Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Она выздоровела 11 сентября.
Также мы писали о том, что в Украине "упала" загруженность коронавирусных больниц.
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