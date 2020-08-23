Юлия Тимошенко "слягла" с коронавирусом - СМИ [ Редактировать ]
У Юлии Тимошенко обнаружили коронавирусную инфекцию.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Так, вместе с Тимошенко коронавирусом заразились и ее дочь Евгения Тимошенко с мужем - Артуром Чечеткиным.
Отмечается, что где и когда именно заразилась Тимошенко - пока неизвестно. Также неизвестно в каком состоянии она пребывает и как проходит лечение.
Ранее мы писали, что коронавиурсную инфекцию обнаружили у народного депутата от "Слуги Народа" Романа Грищука.
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