У Юлии Тимошенко обнаружили коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Так, вместе с Тимошенко коронавирусом заразились и ее дочь Евгения Тимошенко с мужем - Артуром Чечеткиным.

Отмечается, что где и когда именно заразилась Тимошенко - пока неизвестно. Также неизвестно в каком состоянии она пребывает и как проходит лечение.

Ранее мы писали, что коронавиурсную инфекцию обнаружили у народного депутата от "Слуги Народа" Романа Грищука.