В Украине "упала" загруженность коронавирусных больниц [ Редактировать ]
На территории Украины уменьшилась нагрузка на больничные койки, предназначенные для больных с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Наибольшее количество занятых мест для больных находятся в Одесской (85%), Полтавской (75,7%), Запорожской (75%), Донецкой (74,3%) и Луганской (74%), областях.
Отмечается, что менее 50% занятых больничных мест наблюдается в Херсонской области. При этом, Всего в Украине введено 37 268 больничных кроватей для лечения коронавируса.
Ранее мы писали, что за сутки на территории Украины обнаружили более 7,5 тысяч случаев коронавирусной инфекции.
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