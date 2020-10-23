На территории Украины уменьшилась нагрузка на больничные койки, предназначенные для больных с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Наибольшее количество занятых мест для больных находятся в Одесской (85%), Полтавской (75,7%), Запорожской (75%), Донецкой (74,3%) и Луганской (74%), областях.

Отмечается, что менее 50% занятых больничных мест наблюдается в Херсонской области. При этом, Всего в Украине введено 37 268 больничных кроватей для лечения коронавируса.

Ранее мы писали, что за сутки на территории Украины обнаружили более 7,5 тысяч случаев коронавирусной инфекции.