Новый антирекорд: количество заболевших стремительно растет [ Редактировать ]
За минувшие сутки в Украине выявили 7517 новых случаев коронавирусной инфекции, 121 человек умер. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
По состоянию на утро 23 октября COVID-19 подтвержден у 330 396 украинцев, из них 6 164 - умерли. Выздоровели за минувшие сутки 2 680 человек.
Ранее сообщалось, что умер участник испытаний британской вакцины от коронавируса.
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