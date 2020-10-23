За минувшие сутки в Украине выявили 7517 новых случаев коронавирусной инфекции, 121 человек умер. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

По состоянию на утро 23 октября COVID-19 подтвержден у 330 396 украинцев, из них 6 164 - умерли. Выздоровели за минувшие сутки 2 680 человек.

Ранее сообщалось, что умер участник испытаний британской вакцины от коронавируса.