В январе-сентябре расходы госбюджета Украины превысили его доходы на 81,725 млрд грн. Об этом сообщило информагентство "Интерфакс-Украина".

При этом расходы из общего фонда госбюджета превысили его доходы на 93,59 млрд грн.

Займы за отчетный период составили 412,7 млрд грн при запланированных 646,93 млрд грн, в том числе внешние - 186,17 млрд грн при плане в 274 млрд грн.

Погашения долгов составили 330,6 млрд грн при запланированных 355 млрд грн, в том числе внешние - 134,7 млрд грн при плане в 138,7 млрд грн.

Поступления в спецфонд госбюджета от приватизации составили 1,892 млрд грн.

В целом доходы госбюджета составили 765,1 млрд грн, в том числе по общему фонду - 655,4 млрд грн при плане в 665,4 млрд грн. Расходы были на уровне 843,253 млрд грн, по общему фонду - 750,65 млрд грн при запланированных 843,65 млрд грн.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября минимальная зарплата вырастет до 5 000 грн. Это также повлияет на начисление субсидий, поскольку у ряда граждан их формальный доход вырастет и они не смогут претендовать на государственную помощь.