Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказал о том, что Верховная Рада Украины сможет рассмотреть государственный бюджет на 2021 год не раньше ноября. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Предварительно, бюджет планируют рассмотреть на заседании 3 ноября.

Наиболее вероятно, не будет рассматриваться (на этой неделе, - ред.), потому что в пятницу был последний день, чтобы бюджетный комитет по регламенту принял решение, и оставалось время на ознакомление с таблицей поправок народными депутатами. Минимум два дня должно быть.

Она отметила, что многие депутаты из профильного комитета болеют и находятся на самоизоляции.

Не было кворума, хотя рабочая группа бюджетного комитета работала всю неделю и они уже в рабочем порядке правки проработали. Но все равно нужно голосование всех, по крайней мере, большинства членов комитета. Наиболее вероятно, что бюджет уже будет рассматриваться на пленарном заседании в начале ноября. Это заседание 3 ноября.

По ее словам, в целом бюджет могут проголосовать в середине декабря.

Я думаю, что в какой-то из этих дней, но в целом, надеюсь, что это не повлияет на дату рассмотрения бюджета, и это будет где-то в середине декабря, в двадцатых числах максимум Украина получит бюджет на 2021.

Она добавила, что на этой неделе бюджетный комитет планирует провести еще одно заседание.

Напомним, ранее стало известно, что бюджетный комитет Верховной рады не собрался для рассмотрения проекта госбюджета на 2021 год, потому что не хватило депутатов для начала заседания.

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