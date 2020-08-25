Народные депутаты на внеочередном заседании приняли законопроект о повышении минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен.

Об этом пишет пресс-служба ВР.

Так, решение вступит в силу с 1 сентября. За него проголосовали 326 народных депутатов.

Отмечается, что с начала следующего года минимальную зарплату намерены повысить до шести тысяч.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский сообщил о повышении минимальной заработной платы в Украине 3 раза в год.