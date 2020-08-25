В Украине увеличилась минимальная зарплата [ Редактировать ]
Фото: Delo.ua
Народные депутаты на внеочередном заседании приняли законопроект о повышении минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен.
Об этом пишет пресс-служба ВР.
Так, решение вступит в силу с 1 сентября. За него проголосовали 326 народных депутатов.
Отмечается, что с начала следующего года минимальную зарплату намерены повысить до шести тысяч.
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский сообщил о повышении минимальной заработной платы в Украине 3 раза в год.
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