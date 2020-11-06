В Соломенском районе Киева отключат воду из-за плановых ремонтных работ. Коммунальные службы будут устраивать водопроводный узел на водоводе диаметром 900 мм на углу улиц Зеленогорской и Петра Радченко.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Отмечается, что водоснабжение будет отсутствовать с 22:00 6 ноября до 18:00 8 ноября по адресам:

улица Петра Радченко, 4, 6, 8, 12, 14, 51-53;

улица Бориса Гарина, 51, 53.

Для жителей с 6:00 7 ноября будут дежурить автоцистерны с питьевой водой по адресам:

улица Петра Радченко, 8;

улица Бориса Гарина, 53.

Ранее мы писали о том, где самый грязный воздух в Киеве.