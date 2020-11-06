Часть Киева останется без воды: список улиц [ Редактировать ]
В Соломенском районе Киева отключат воду из-за плановых ремонтных работ. Коммунальные службы будут устраивать водопроводный узел на водоводе диаметром 900 мм на углу улиц Зеленогорской и Петра Радченко.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Отмечается, что водоснабжение будет отсутствовать с 22:00 6 ноября до 18:00 8 ноября по адресам:
улица Петра Радченко, 4, 6, 8, 12, 14, 51-53;
улица Бориса Гарина, 51, 53.
Для жителей с 6:00 7 ноября будут дежурить автоцистерны с питьевой водой по адресам:
улица Петра Радченко, 8;
улица Бориса Гарина, 53.
Ранее мы писали о том, где самый грязный воздух в Киеве.
по теме
Список улиц, где может не быть воды
6 ноября станции "Золотые ворота" исполняется 60 лет
Без матери остались двое детей
После содеянного мужчина покинул место происшествия
Подробности происшествия выясняются