Опасно дышать: где самый грязный воздух в Киеве [ Редактировать ]
В Киеве еженедельно проверяют качество воздуха на предмет содержания в нем опасных веществ. Регулярно одними из самых загрязненных районов столицы становятся Бессарабская площадь, проспект Победы и Демеевка.
В период с 27 октября по 2 ноября 2020 в воздухе столицы отмечено превышение предельно допустимых значений (ГДКс.д.) по среднесуточным концентрациям.
Об этом свидетельствуют данные наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Где в Киеве обнаружено загрязнения воздуха и чем оно вызвано:
взвешенных веществ (пыли) - в 1,1-1,2 раза больше нормы на Бессарабской площади, проспекте Победы, улице Семена Скляренко, бульваре Леси Украинский;
диоксида серы - в 2,6-3,2 раза - на площади Победы, улице Попудренко, площадях Демеевской и Бессарабской, Оболонском проспекте; в 2,2-2,4 раза - на улицах Александра Довженко, Семена Скляренко, Академика Стражеско (пересечение с бульваром Вацлава Гавела) в 1,1-1,5 раза в всех постах города, за исключением проспекта Науки, 37, где превышений не выявлено;
оксида углерода - в 1,2-1,4 раза - на проспекте Победы, улице Семена Скляренко;
диоксида азота - в 4,0-4,8 раза - на площадях Победы, Бессарабской, улицах Инженер Бородина, Семена Скляренко, бульваре Леси Украинский; в 3,6-3,9 раза - на Демеевской площади, улице Каунасской, проспектах Оболонском и Победы; в 2,2-2,5 раза - на всех постах, за исключением проспекта Науки;
формальдегида - в 2,6-3,2 раза - на улицах Каунасской, Семена Скляренко, площадях Победы и Бессарабской, проспекте Победы, бульваре Леси Украинский; в 1,1-2,3 раза - на других постах города.
Всего на 16-ти стационарных постах обсерватории с 27 октября по 2 ноября 2020 было отобрано и проанализировано 1642 пробы атмосферного воздуха.
Согласно прогнозам Украинского гидрометцентра на ближайшие дни, метеорологические условия в основном не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы.
Ранее мы писали о том, что часть Киева осталась без воды.
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