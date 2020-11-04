В Киеве еженедельно проверяют качество воздуха на предмет содержания в нем опасных веществ. Регулярно одними из самых загрязненных районов столицы становятся Бессарабская площадь, проспект Победы и Демеевка.

В период с 27 октября по 2 ноября 2020 в воздухе столицы отмечено превышение предельно допустимых значений (ГДКс.д.) по среднесуточным концентрациям.

Об этом свидетельствуют данные наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Читайте также Мультимиллионер научился добывать алмазы из воздуха

Где в Киеве обнаружено загрязнения воздуха и чем оно вызвано:

взвешенных веществ (пыли) - в 1,1-1,2 раза больше нормы на Бессарабской площади, проспекте Победы, улице Семена Скляренко, бульваре Леси Украинский;

диоксида серы - в 2,6-3,2 раза - на площади Победы, улице Попудренко, площадях Демеевской и Бессарабской, Оболонском проспекте; в 2,2-2,4 раза - на улицах Александра Довженко, Семена Скляренко, Академика Стражеско (пересечение с бульваром Вацлава Гавела) в 1,1-1,5 раза в всех постах города, за исключением проспекта Науки, 37, где превышений не выявлено;

оксида углерода - в 1,2-1,4 раза - на проспекте Победы, улице Семена Скляренко;

диоксида азота - в 4,0-4,8 раза - на площадях Победы, Бессарабской, улицах Инженер Бородина, Семена Скляренко, бульваре Леси Украинский; в 3,6-3,9 раза - на Демеевской площади, улице Каунасской, проспектах Оболонском и Победы; в 2,2-2,5 раза - на всех постах, за исключением проспекта Науки;

формальдегида - в 2,6-3,2 раза - на улицах Каунасской, Семена Скляренко, площадях Победы и Бессарабской, проспекте Победы, бульваре Леси Украинский; в 1,1-2,3 раза - на других постах города.

Всего на 16-ти стационарных постах обсерватории с 27 октября по 2 ноября 2020 было отобрано и проанализировано 1642 пробы атмосферного воздуха.

Согласно прогнозам Украинского гидрометцентра на ближайшие дни, метеорологические условия в основном не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы.

Ранее мы писали о том, что часть Киева осталась без воды.