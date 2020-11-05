В метро столицы вводят жесткий контроль карантина. Об этом сообщает Kyiv LIVE в Telegram.

Контролировать пассажиров будут пристальнее. Теперь на станциях сотрудники "Муниципальной охраны" будут следить за тем, как пассажиры придерживаются правил и используют маски.

Другие виды транспорта также усиливают меры контроля.

Ранее мы писали о том, что в Киеве закрыли станцию метро "Площадь Льва Толстого".